Курсовая по РЖД

Перевод не нужен. Нужен человек с хорошим знанием английского и желательно с подготовкой по экономике и бизнесу, чтоб не лезть за каждым термином в поисковик. Дано: Годовой отчет крупной компании, в нем много воды и повторяющихся элементов. Задача: Выкинуть ...