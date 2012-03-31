Дипломная по маркетингу

дипломная работа с уже сделанной первой главой по теме "Маркетинг Ресторана" срок где то 2-3 недели.

первая глава - теоретическая.

Вторая : Аналитическая.

Анализ ситуации на предприятии - речь идет о реальном ресторане только уже не Зелень, а Укроп. Просили использовать книгу Ицхака АДизеса "Жизненный цикл организации" как вспомогательную в основе содеражния главы.

Там можно найти отличные методы оценки анализа на предпритяии , его характеристики и имеющиеся проблемы.

По факту : я открываю вегетарианский ресторан под названием укроп, в котором будет около 100 посдаочных мест около 15 сотрудников, инвестиции - 11млн, орг.форма - ООО. Возможные проблемы нехватка грамотного персонала (на вегетарианских поваров не учат персонала вообше не много.

Нужно описать дополнительные стадии жизненнного цикла организации , соответствующие проблемы каждому этапу, их решения, подсчеты и результаты планируемые"

Прикрепленный файл - это план реального открытия ресторана для 3 главы и что бы вы понимали что я открываю и какие можно вносить поправки относительно концепции.

Заведение будет вегетарианское и первое в своем роде поэтому акцент можно ставить на исключительности и первооткрывательстве практической части работы.