Курсовая по управлению экономикой фармации

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Тема: Методы и методики проведения маркетинговых исследований лекарственных средств.

Курсовая с практической частью.

Объём: 25 стр.

Срок: 3-4 дня.

12 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад