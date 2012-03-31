Курсовая по праву

дипломная работа с уже сделанной первой главой по теме "Маркетинг Ресторана" срок где то 2-3 недели. первая глава - теоретическая. Вторая : Аналитическая. Анализ ситуации на предприятии - речь идет о реальном ресторане только уже не Зелень, ...