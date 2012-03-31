Дипломная по финансам

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80 стр

диплом

факультет финансы и кредит

Иностранные инвестиции в российской экономике

12 лет назад
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Новиков 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)