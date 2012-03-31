Курсовая по экономике (деньги, кредит, банки)

дипломная работа с уже сделанной первой главой по теме "Маркетинг Ресторана" срок где то 2-3 недели. первая глава - теоретическая. Вторая : Аналитическая. Анализ ситуации на предприятии - речь идет о реальном ресторане только уже не Зелень, ...
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курсовая по предмету (деньги кредит банки) к 1-2 апрелю реально сделать?
обьем 26-30 страниц максимум с содержанием и списком литературы
красным выделен мой вариант
етсь методичка
к 2-му числу грубо 1-ого в ноч или 2-ого до 15*00
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