Курсовая по экономике (деньги, кредит, банки)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки101 просмотр
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курсовая по предмету (деньги кредит банки) к 1-2 апрелю реально сделать?

обьем 26-30 страниц максимум с содержанием и списком литературы

красным выделен мой вариант

етсь методичка

к 2-му числу грубо 1-ого в ноч или 2-ого до 15*00

12 лет назад
lipreferat
Новиков 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)