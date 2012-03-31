Учебный бизнес план.

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Доброе время суток!

Нужно написать теоретическую часть бизнес плана строительной фирмы по ремонту фасадов. Для ученика университета.

Текст нужен не для России, это нужно учитывать при написании работы.

Срок – до 6 апреля, объем 15 страниц.

Кто возьмется?

спасибо!

12 лет назад
jush
37 летЭстония
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад