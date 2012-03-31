Диплом гостиничный сервис

$170
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требования и методичка прикреплены, сроки указаны

сдача по главам по графику ,вся 24 апреля

5000 р. (диплом, доклад, раздатка)

оплата WMR,Сбербанк по факту

анти 85%

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 дня назад
12 лет назад
$170
20 дней
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы