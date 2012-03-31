Диплом гостиничный сервис

срок до 1 мая. поддержка работы по согласованию. все данные в файле. вариант №13, схема редуктора - 22, схема привода - 31 срок до 1.06.12!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требования и методичка прикреплены, сроки указаны
сдача по главам по графику ,вся 24 апреля
5000 р. (диплом, доклад, раздатка)
оплата WMR,Сбербанк по факту
анти 85%
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