Курсовая по деталям машин

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка87 просмотров
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срок до 1 мая. поддержка работы по согласованию.

все данные в файле.

вариант №13, схема редуктора - 22, схема привода - 31

срок до 1.06.12!

12 лет назад
llairis
Венера 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад