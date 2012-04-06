Курсовая по маркетингу

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Тема: Разработка интегрирования маркетинговой кампании по продвижению продукта/услуг

Требования: объем: 30-40 стр, оригинальность не ниже 85%, сноски, в введение: задачи, цели, объект, предмет исследования

Срок: 06.04.2012

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12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад