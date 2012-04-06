Курсовая по маркетингу

Требуется выполнить курсовую работу по ТСП (технология строительного производства / технология возведения зданий). Здание – общественное, 4 этажа. Скан задания и примеры по ссылке – http://files.mail.ru/YA7CCA Срок выполнения 5 дней. Я предпочитаю работать с фрилансерами с ...
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Тема: Разработка интегрирования маркетинговой кампании по продвижению продукта/услуг
Требования: объем: 30-40 стр, оригинальность не ниже 85%, сноски, в введение: задачи, цели, объект, предмет исследования
Срок: 06.04.2012
Жду предложений по цене!!
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