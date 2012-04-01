Требуется выполнить курсовую работу по ТСП (технология строительного производства / технология возведения зданий).

Здание – общественное, 4 этажа. Скан задания и примеры по ссылке – http://files.mail.ru/YA7CCA

Срок выполнения 5 дней.

Я предпочитаю работать с фрилансерами с отзывами, оплата после выполнения материала и сдачи его заказчику (при наличии гарантий с вашей стороны – возможен аванс), с моей стороны – любая гарантия оплаты (более 4 лет на фри-ланс.ру, здесь давно, персональный аттестат вебмани, бл > 95)