Исследования системы мотивации персонала

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Нужно написать вторую главу диплома на тему "Исследования системы мотивации персонала на примере..."

есть первая глава, есть план второй главы и заполненные методики.

срок 5-6 апреля.

план прикрепляю, первую главу и методики отправлю на мейл.

третью главу тоже надо будет писать, но позже

12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kiso
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$90
6 дней
Вынуждена исправить отзыв. Работа была оплачена исполнителю на следующее утро после сдачи, до проверки преподавателем, т.к. я понадеялась на честность, что замечания будут исправлены, если преподавателю что-то не понравится. Работа изначально была не отформатирована, даже не выделена красная строка, но это мелочи, на которые я и внимания бы не обратила. Но когда я попросила Ксению сделать небольшую доработку по ее работе и заодно добавку, которая не была обговорена изначально (за деньги), я получила согласие. Ксения 12 апреля написала, что сделает все завтра и вышлет. Поскольку в запасе было 3 дня, я спокойно ждала до вечера 15 числа, после чего написала письмо с просьбой отдать работу. 16 числа утром пришел ответ, что работа будет к вечеру. Я честно прождала целый день, после чего попросила работу еще раз. Сегодня 17 апреля и исполнитель меня просто игнорирует, хотя я видела, что она заходила на сайт. Я в общем понимаю, что никто не обязан делать дополнительную работу, если она не была обговорена заранее, но об этом можно сказать сразу, а не тянуть время. А вот доработки я имею право получить, за это и ставлю отрицательный отзыв
Спасибо Надежде за предоставленный интересный заказ. Благодаря данной работе приобрела опыт новой методики, которая станет моей правой рукой.
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