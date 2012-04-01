Исследования системы мотивации персонала

Вынуждена исправить отзыв. Работа была оплачена исполнителю на следующее утро после сдачи, до проверки преподавателем, т.к. я понадеялась на честность, что замечания будут исправлены, если преподавателю что-то не понравится. Работа изначально была не отформатирована, даже не выделена красная строка, но это мелочи, на которые я и внимания бы не обратила. Но когда я попросила Ксению сделать небольшую доработку по ее работе и заодно добавку, которая не была обговорена изначально (за деньги), я получила согласие. Ксения 12 апреля написала, что сделает все завтра и вышлет. Поскольку в запасе было 3 дня, я спокойно ждала до вечера 15 числа, после чего написала письмо с просьбой отдать работу. 16 числа утром пришел ответ, что работа будет к вечеру. Я честно прождала целый день, после чего попросила работу еще раз. Сегодня 17 апреля и исполнитель меня просто игнорирует, хотя я видела, что она заходила на сайт. Я в общем понимаю, что никто не обязан делать дополнительную работу, если она не была обговорена заранее, но об этом можно сказать сразу, а не тянуть время. А вот доработки я имею право получить, за это и ставлю отрицательный отзыв