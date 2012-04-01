Дипломная работа по гражданскому праву

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Требуется автор для написания дипломной работы по гражданскому праву. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Тема: реализация и проблемы формирования третейского суда в республике Казахстан;

Предмет: гражданское право;

Объем: 85-90 листов

Цена: 5 000 р., работа сдается и оплачивается по частям, без предоплаты;

Срок общей сдачи работы: июнь 2012;

Срок сдачи 1-й главы (теоретическая): 7-8 апреля;

Половину первой главы нужно выслать 4-5 апреля;

Имеется одобренный план работы, методичка, дополнительные указания.

В основе работы лежат данные по России с экстраполяцией на Казахстан.

По результатам написания этой работы возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество в области выполнения заданий такого рода.

Контактная информация:

E-mail: authors[at]2graf.ru, с пометкой в теме письма «гражданское право»

ICQ: 406 -194 -503

12 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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