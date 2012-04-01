Курсовая работа по прикладной механике

Необходимо разработать программный продукт, работающий в среде Dos/ Windows 9.x и выше и представляющий собой эмулятор командного процессора ОС Unix. То есть внешне после запуска программы под управлением ОС Dos/ Windows 9.x на экране должна появиться командная строка, ...
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1)Произвести структурный анализ плоского механизма по заданной схеме (изобразив схему в масштабе)
2)Произвести разбивку механизма по звеньям с обозначением и наименованием каждого звена
3)Определить виды и характеристики кинематических пар
4)Определить степени подвижности пар
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