Простенький эмулятор командной строки Linux на C++

Необходимо разработать программный продукт, работающий в среде Dos/

Windows 9.x и выше и представляющий собой эмулятор командного процессора

ОС Unix. То есть внешне после запуска программы под управлением ОС

Dos/ Windows 9.x на экране должна появиться командная строка, которая

внешне выглядит как строка ОС Unix. После набора некоторых команд

ОС Unix, они должны отрабатывать так чтобы создавалось впечатление,

что мы находимся в ОС Unix.

Список команд, которые необходимо реализовать:

cat, rmdir, more, file, sort, ls, man

Опции к командам делать не нужно, только базовый функционал. Разрабатывать желательно в Dev-C++

Код должен быть предельно простым и с комментариями.

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