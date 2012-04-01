Тема: Острая дезадаптация у военнослужащих срочной службы объём 60-65 стр срок 3 дня можно обсудить готовую работу
Простенький эмулятор командной строки Linux на C++
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать программный продукт, работающий в среде Dos/
Windows 9.x и выше и представляющий собой эмулятор командного процессора
ОС Unix. То есть внешне после запуска программы под управлением ОС
Dos/ Windows 9.x на экране должна появиться командная строка, которая
внешне выглядит как строка ОС Unix. После набора некоторых команд
ОС Unix, они должны отрабатывать так чтобы создавалось впечатление,
что мы находимся в ОС Unix.
Список команд, которые необходимо реализовать:
cat, rmdir, more, file, sort, ls, man
Опции к командам делать не нужно, только базовый функционал. Разрабатывать желательно в Dev-C++
Код должен быть предельно простым и с комментариями.
Оплата через Webmoney.
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