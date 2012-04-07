Дипломная английский

Требуется автор для написания дипломной работы по гражданскому праву. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Тема: реализация и проблемы формирования третейского суда в республике Казахстан; Предмет: гражданское право; Объем: 85-90 листов Цена: 5 000 р., ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вид работы: Дипломная
Предмет: английский
Тема работы: Effective writing in ELT
Количество страниц: 60
Срoк сдачи: 07-04-2012
Дополнительные требования: слайды к выступлению на 7 минут,со вступлением и списком литературы, сылки на источники, + речь для защиты , интервал межстрочный 1,0
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Вид работы: Дипломная Предмет: Poбототexника Тема работы: Автoмaтизированная мaнипуляционная склaдcкая cистeма Количество страниц: 100 Срoк сдачи: 01-05-2012 Дополнительные требования: По сути нужно разработать робот для банка. Который будет вытаскивать ячейки (коробки) с ценностями и выдавать человеку, который заранее правильно введет данные (похожий манипулятор был показан в ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
1)Произвести структурный анализ плоского механизма по заданной схеме (изобразив схему в масштабе) 2)Произвести разбивку механизма по звеньям с обозначением и наименованием каждого звена 3)Определить виды и характеристики кинематических пар 4)Определить степени подвижности парРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать программный продукт, работающий в среде Dos/ Windows 9.x и выше и представляющий собой эмулятор командного процессора ОС Unix. То есть внешне после запуска программы под управлением ОС Dos/ Windows 9.x на экране должна появиться командная строка, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: Острая дезадаптация у военнослужащих срочной службы объём 60-65 стр срок 3 дня можно обсудить готовую работуРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема: "Разработка элементов автоматизированной подсистемы учета использования оборудования на предприятии" База данных в access.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тема планировка сельских населенных мест метода http://zalil.ru/32987706 формат 4 А3, это А1 получается? — от клиента остальное написано, если будет нужно предоставим пишите срок и ценуРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Тактика и методика расследования фальшивомонетничества - тема Специальность международно-правовая 70 страниц Срок 14 днейРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать вторую главу диплома на тему "Исследования системы мотивации персонала на примере..." есть первая глава, есть план второй главы и заполненные методики. срок 5-6 апреля. план прикрепляю, первую главу и методики отправлю на мейл. третью главу тоже надо ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Тема: Разработка интегрирования маркетинговой кампании по продвижению продукта/услуг Требования: объем: 30-40 стр, оригинальность не ниже 85%, сноски, в введение: задачи, цели, объект, предмет исследования Срок: 06.04.2012 Жду предложений по цене!!Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад