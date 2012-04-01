Диплом по автомобильным деталям

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Диплом по автомобильным деталям

дипломная работа на тему : "Совершенствование технологического процесса плазменного напыления цилиндрических поверхностей востанавливаемых автомобильных деталей" По срокам чем быстрее тем лудше. Желательно до 17 -20 апреля. обьем 80 – 110 листов. подразделы вышлю и методичку

ссылка на методичку на народе. весит 73 мегабайта

http://narod.ru/disk/44772627001.9be80568ddee7007f5e95e58f9fff779/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5.doc.html

12 лет назад
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Новиков 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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