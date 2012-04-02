Дипломный проект

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Тема "Разработка автоматизированной системы учета призывников в райвоенкомате." Жду ваших предложений.

12 лет назад
SWEET_LY
Людмила 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад