Диплом на английском, лингвистика

$250
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Тема: Сравнительный анализ использования стилистических приемов Джорджа Оруэлла (George Orwell)

на примере книг Animal Farm (1945) и 1984 Nineteen Eighty-Four (1949).

объём 60 страниц

срок 15 дней

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад