Курсовая с расчетами по менеджменту

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Тема: "Логистическое управление транспортными системами на предприятии"

12-15 стр. – теория

20-25 стр.- анализ

привязка к г.ХХХХХХХ ххххх края , название предприятия любое

сделать словестные предложения без расчетов по улучшению управления транспортными системами

12 лет назад
for_studing
Маша 
66 летЭстония
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад