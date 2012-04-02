Диплом по юриспрюденции

Ильмир не оплатил работу, хотя договоренность была "сразу после отправки работы, максимум пару часов на ознакомление с работой". Сегодня заявил, что " работа не прошла у научного руководителя заказчика, потерял постоянного клиента", текст сообщения полностью совпадает с сообщением другому исполнителю. То есть Ильмир не потрудился даже сообщения поменять. Насчет качества работы сомнений нет, по антиплагиату - больше 88%, содержание вычитанно, сделано все по требованиям клиента. В первый раз столкнулась с такой ситуацией за несколько лет работы на сайте. Конечно, нужно было брать предоплату, но после боя руками не машут...Ильмир, вы же посредник, разве можно не платить человеку, который несколько дней работал в ваших интересах, причем сделал работу качественно и в срок (за пару дней! )?