Диплом по юриспрюденции

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дипломная работа по юриспруденции на тему Способы защиты прав потребителей

60 стр

первая глава есть

12 лет назад
lipreferat
Новиков 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
lubsha
Любовь 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$85
7 дней
Ильмир не оплатил работу, хотя договоренность была "сразу после отправки работы, максимум пару часов на ознакомление с работой". Сегодня заявил, что " работа не прошла у научного руководителя заказчика, потерял постоянного клиента", текст сообщения полностью совпадает с сообщением другому исполнителю. То есть Ильмир не потрудился даже сообщения поменять. Насчет качества работы сомнений нет, по антиплагиату - больше 88%, содержание вычитанно, сделано все по требованиям клиента. В первый раз столкнулась с такой ситуацией за несколько лет работы на сайте. Конечно, нужно было брать предоплату, но после боя руками не машут...Ильмир, вы же посредник, разве можно не платить человеку, который несколько дней работал в ваших интересах, причем сделал работу качественно и в срок (за пару дней! )?