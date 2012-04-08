Курсовая финансовый (бух.) учет

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

Курсовая по фин (бух) учету.

Нужен 3 вариант 1-го задания.

Должны быть заполнены таблицы из doc1 (таблицы есть в эксель - набитые).

Баланс 2011

Сроки, цены

12 лет назад
Umka_ru
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
dafin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
5 дней
Работа выполнена качественно и быстро. Спасибо Марии огромное! Буду обращаться еще.
Спасибо Наталье за интересный проект! Моментальная оплата, всегда на связи, рекомендую