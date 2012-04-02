Дипломная моделирование систем

Сущности и значения нормирования труда. 30-35 страниц
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Предмет, дисциплина: Моделирование систем
Тема работы: Буферное запоминающее устройство для измерителя параметров сети переменного тока
Тип работы: Дипломная
Содержание: Теория+практика
Объем работы: около 90 стр
Срок выполнения: около месяца, но главное качество выполнения
Пожелания: Диплом бакалавра
Техническое задание: Спроектировать микропроцессорное устройство для передачи текущей информации с измерителя параметров сети переменного тока персональному компьютеру.
Основные разделы дипломной работы:
1. Выработка требований к запоминающему устройству 2. Выбор элементарной базы 3. Разработка алгоритмов функционирования 4. Разработка принципиальных электрических схем и чертежей 5. Обеспечить ввод информации в персональный компьютер и программ для пользователя, включая распечатку
Измеритель параметров сети переменного тока разрабатывает другой студент на основе домашнего задания, которое нам дали( материалы к которому могу прислать, если нужно).
Было бы отлично, если бы работу можно было присылать по частям, каждую неделю.
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