Дипломная моделирование систем

Предмет, дисциплина: Моделирование систем

Тема работы: Буферное запоминающее устройство для измерителя параметров сети переменного тока

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: около 90 стр

Срок выполнения: около месяца, но главное качество выполнения

Пожелания: Диплом бакалавра

Техническое задание: Спроектировать микропроцессорное устройство для передачи текущей информации с измерителя параметров сети переменного тока персональному компьютеру.

Основные разделы дипломной работы:

1. Выработка требований к запоминающему устройству 2. Выбор элементарной базы 3. Разработка алгоритмов функционирования 4. Разработка принципиальных электрических схем и чертежей 5. Обеспечить ввод информации в персональный компьютер и программ для пользователя, включая распечатку

Измеритель параметров сети переменного тока разрабатывает другой студент на основе домашнего задания, которое нам дали( материалы к которому могу прислать, если нужно).

Было бы отлично, если бы работу можно было присылать по частям, каждую неделю.

Жду предложений по цене