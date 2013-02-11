Диплом по программированию

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Завершен7 заявок160 просмотров

Тема дипломного проекта - Разработка программы учета доставляемой почтовой корреспонденции

Можно в любой программной среде (Delphi, С++)

Методички приложены.

Срок - 20 октября.

Жду Ваших заявок по стоимости.

Delphi
13 лет назад
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$300
14 дней
Работа выполнена по всем требованиям и в срок, спасибо!
Хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад