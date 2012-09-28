Курсовая история Восточной Азии

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Завершен3 заявки120 просмотров

Тема "Роль традиции в деятельности Мао Дзэдуна"

Объем работы (стр) 25-30стр

срок 19 сентября

оригинальность не менее 75%

План:

1.1 Определение традиции(роль традиции в 20 веке,традиция в Китае)

1.2 Марксистское понимание традиции(найти отличия с Китаем и раскрыть что такое маоизм)

Вывод.(отличия понимания традиции в Европе и Китае,отличия маоизма и понимания традиции Марксом)

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
4 дня
Работа в срок! рекомендую.
Отличный работодатель. Быстро и понятно все

Заявки фрилансеров

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад