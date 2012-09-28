Тема Бюджетный федерализм и его совершенствование в современных условиях Объем работы (стр) 18-20 30 сентября оригинальность не менее 75%
Курсовая история Восточной Азии
Тема "Роль традиции в деятельности Мао Дзэдуна"
Объем работы (стр) 25-30стр
срок 19 сентября
оригинальность не менее 75%
План:
1.1 Определение традиции(роль традиции в 20 веке,традиция в Китае)
1.2 Марксистское понимание традиции(найти отличия с Китаем и раскрыть что такое маоизм)
Вывод.(отличия понимания традиции в Европе и Китае,отличия маоизма и понимания традиции Марксом)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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