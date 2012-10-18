Дипломная работа по банковскому делу

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Завершен9 заявок106 просмотров

Тема- Потребите­льское кредитован­ие: разновидно­сти и современна­я практика на примере ОАО "УБРиР"

объем работы не должен быть менее 80 и превышать 100 страниц текста, включая библиографию и приложения

срок половины диплома 27 сентября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$180
7 дней
Все отлично, все как всегда!
Моя оценка 10, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад