Дипломная работа по бух. учету

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Завершен1 заявка114 просмотров

Тема: Учет и анализ расчетов с подотчетными лицами в бюджетной организации

Объем работы: указан в методичке

срок до 20 сентября предоставить первую главу

к 28 сентября вторую

весь диплом до 7 октября

оригинальность не менее75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$150
24 дня
ПРОЕКТ БЫЛ НЕ ИЗ ЛЕГКИХ.АВТОР СПРАВИЛСЯ ОТЛИЧНО!
Не перестаю удивляться профессиональному уровню данного заказчика. + 100. Рекомендую

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bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад