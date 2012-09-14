Тема Безработица в России и задачи государственной службы занятости Объем работы (стр) 20-25 срок 30 сентября оригинальность не менее 75%
Реферат финансы
Тема Бюджетный федерализм и его совершенствование в современных условиях
Объем работы (стр) 18-20
30 сентября
оригинальность не менее 75%
Заявки фрилансеров
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