Курсовая экономика

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Закрыт8 заявок104 просмотра

Тема Безработица в России и задачи государственной службы занятости

Объем работы (стр) 20-25

срок 30 сентября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров