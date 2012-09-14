Дипломная работа по социологии

$250
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Закрыт7 заявок134 просмотра

Дипломная работа

Тема – "Семья в системе воспитания и социализации личности "

Объем – 80-90 стр.

Имеется методичка

Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")

Дата сдачи – 30 сентября 2012 года

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13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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