Тема Бюджетный федерализм и его совершенствование в современных условиях Объем работы (стр) 18-20 30 сентября оригинальность не менее 75%
Срочно анализ художественного произведения
Необходимо срочно, в течение 6-7 часов выполнить несложный анализ художественного произведения(иконы), на 15-16 страниц+список литературы. Есть подробный план, работа-образец. Можно сделать рерайт из нескольких источников. Уникальность за исключением цитат должна быть высокая. Можно опираться на образец, но не переписывать его. Можете предложить свою цену, я рассмотрю.
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