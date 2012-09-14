Срочно анализ художественного произведения

$50
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Закрыт3 заявки177 просмотров

Необходимо срочно, в течение 6-7 часов выполнить несложный анализ художественного произведения(иконы), на 15-16 страниц+список литературы. Есть подробный план, работа-образец. Можно сделать рерайт из нескольких источников. Уникальность за исключением цитат должна быть высокая. Можно опираться на образец, но не переписывать его. Можете предложить свою цену, я рассмотрю.

13 лет назад
Bananova
Полина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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