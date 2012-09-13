Курсовая работа Финансы организаций

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт7 заявок134 просмотра

Задание во вложении.

Для выбора варианта - первая буква фамилии клиента "И".

Проверка на антиплагиат. Оригинальность - не менее 70-75%.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад