Диплом по праву-2

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Закрыт5 заявок127 просмотров

Тема диплома: Гражданская дееспособность несовершеннолетних

Требования: оригинальность не ниже 85%, объем работы — 60–70 листов. В работе должно быть: приложения, сноски, введение, заключение, объект, предмет исследования, актуальность

Качество должно быть высоким!

Сначала необходимо:

Написать план

Срок обсуждается!

Жду предложений по цене!!!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
14 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад