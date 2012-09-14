Курсовая история Восточной Азии-2

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Закрыт2 заявки98 просмотров

Тема " Сравнение двух политических деятелей- Лян Цичао и Сун Ятсен".

Объем работы (стр) 25-30 стр.

срок 19 сентября

оригинальность не менее 75%

План.

1.1 общие моменты,сходства

1.2 различия.

И как вкладка-таблица сходств и различий

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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