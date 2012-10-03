Диплом Теория и методика преподавания права

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Завершен5 заявок123 просмотра

Игровые технологии как фактор активизации познавательной дейтельности в процессе обучения права

объем 60-65 стр.

срок 27 сентября

оригинальность не менее 75%

методичка на сайте МАРГУ

план нужен до 20-00 МСК

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$200
10 дней
Огромное спасибо за выполненную работу!
Ответственный заказчик - заслуженные 10 баллов :)

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Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад