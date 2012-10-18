Курсовая Планирование и прогнозирование в АПК

Необходимо срочно, в течение 6-7 часов выполнить несложный анализ художественного произведения(иконы), на 15-16 страниц+список литературы. Есть подробный план, работа-образец. Можно сделать рерайт из нескольких источников. Уникальность за исключением цитат должна быть высокая. Можно опираться на ...