Курсовая Планирование и прогнозирование в АПК

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Тема 18 . Планирование использования автотранспортных средств

Введение

1. Теоретические основы планирования использования автотранспорта

2. Состояние грузового автотранспорта на предприятии

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

2.2 Состояние и основные показатели использования

3. Планирование использования грузового автотранспорта на предприятии

3.1 Составление плана потребности в технике

3.2 Планирование использования автотранспортных средств

3.3 Экономическая эффективность планируемых мероприятий

Выводы и предложения

Библиографический список.

Приложения.

срок 20 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$35
7 дней
Отличная работа!
Спасибо за проект. Рекомендую данного заказчика, как надёжного

Заявки фрилансеров

bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад