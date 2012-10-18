Тема Бюджетный федерализм и его совершенствование в современных условиях Объем работы (стр) 18-20 30 сентября оригинальность не менее 75%
Курсовая Планирование и прогнозирование в АПК
Тема 18 . Планирование использования автотранспортных средств
Введение
1. Теоретические основы планирования использования автотранспорта
2. Состояние грузового автотранспорта на предприятии
2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия
2.2 Состояние и основные показатели использования
3. Планирование использования грузового автотранспорта на предприятии
3.1 Составление плана потребности в технике
3.2 Планирование использования автотранспортных средств
3.3 Экономическая эффективность планируемых мероприятий
Выводы и предложения
Библиографический список.
Приложения.
срок 20 сентября
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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