Тема Бюджетный федерализм и его совершенствование в современных условиях Объем работы (стр) 18-20 30 сентября оригинальность не менее 75%
Курсовая Организация произ-ва на предприятиях АПК
Тема 14. Проект организации внутрихозяйственного кооператива
Введение.
1. Сущность кооперации в системе агробизнеса. Значение внутрихозяйствен¬ной кооперации в современных условиях.
2. Современное состояние предприятия.
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия.
2.2. Анализ отрасли растениеводства (животноводства). Формы орга¬низации труда в ней.
3. Организация внутрихозяйственного кооператива.
3.1. Обоснование численности и профессионального состава работни¬
ков.
3.2. Определение имущественных и земельных паев работников коо¬ператива.
3.3. Определение производственной программы.
3.4. Обоснование материально-денежных затрат на производство про¬дукции.
3.5. Оплата труда работников и система распределения прибыли.
3.6. Экономическая оценка проекта.
Выводы и предложения.
Список использованной литературы.
Приложения (технологические карты).
срок не позднее 20 сентября,желательно раньше
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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