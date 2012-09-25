Курсовая Организация произ-ва на предприятиях АПК

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Тема 14. Проект организации внутрихозяйственного кооператива

Введение.

1. Сущность кооперации в системе агробизнеса. Значение внутрихозяйствен¬ной кооперации в современных условиях.

2. Современное состояние предприятия.

2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия.

2.2. Анализ отрасли растениеводства (животноводства). Формы орга¬низации труда в ней.

3. Организация внутрихозяйственного кооператива.

3.1. Обоснование численности и профессионального состава работни¬

ков.

3.2. Определение имущественных и земельных паев работников коо¬ператива.

3.3. Определение производственной программы.

3.4. Обоснование материально-денежных затрат на производство про¬дукции.

3.5. Оплата труда работников и система распределения прибыли.

3.6. Экономическая оценка проекта.

Выводы и предложения.

Список использованной литературы.

Приложения (технологические карты).

срок не позднее 20 сентября,желательно раньше

13 лет назад
kira90
Анна 
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bringlight
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад