Рецензия

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Нужно написать рецензию на любую статью из журнала "Социальной антропологии" (любой выпуск с 2007-2012г).

Объем 3стр. Сдать сегодня вечером.

250руб.

Связь:

ICQ – 373590712

Skype - good-vinni

Mail – [email protected]

13 лет назад
goodvinnir
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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