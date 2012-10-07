Вид работы: Дипломная Предмет: Cтaнки Тема работы: Упpaвление инстpyментальным мaгaзином при выбopе инстpyмента для обpaботки корпycных дeталей Срoк сдачи: 30-10-2012 Дополнительные требования: Все чертежи буду распечатаны на а1, деталь и станок надо использовать именно из задания. ...
Анализ законодательства
Необходимо провести сравнительную характеристику законодательных актов одного из федеральных округов России в разрезе субъектов, входящих в его состав по различным направлениям социально-экономической и демографической политики.
1. Характеристики некоторых законов (цели, основные положение и тп)
2. Сравнение между регионами. Где и какой закон отсутствует в сравнении с другим регионом и т.п.
3. Предложения по улучшению социальной и демографической политики в этих регионах.
4. Выводы.
5 регионов. Около 20 законов. Подробный анализ законов не требуется. Основные положения законов можно цитировать без изменений.
Ссылки на законы имеются.
Объем около 30 тыс.знаков. Срок – около 5 дней.
Озвучивайте, пожалуйста, примерную стоимость.
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