Анализ законодательства

Необходимо провести сравнительную характеристику законодательных актов одного из федеральных округов России в разрезе субъектов, входящих в его состав по различным направлениям социально-экономической и демографической политики.

1. Характеристики некоторых законов (цели, основные положение и тп)

2. Сравнение между регионами. Где и какой закон отсутствует в сравнении с другим регионом и т.п.

3. Предложения по улучшению социальной и демографической политики в этих регионах.

4. Выводы.

5 регионов. Около 20 законов. Подробный анализ законов не требуется. Основные положения законов можно цитировать без изменений.

Ссылки на законы имеются.

Объем около 30 тыс.знаков. Срок – около 5 дней.

Озвучивайте, пожалуйста, примерную стоимость.