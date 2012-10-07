Курсовая экономика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт12 заявок116 просмотров

Тема-Роль государства в регулировании внешнеэкономической деятельности

Объем-30 стр

Срок-10.10

Анти-нет

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров