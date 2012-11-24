Диплом психология

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Завершен6 заявок128 просмотров

Тема - Отчуждение детей в семье

Срок-18.10

Объем-60 стр

План есть,теория есть

Нужно сделать практику

Анти- от70%

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
10 дней
Спасибо за работу!
Спасибо за интересное задание, приятно общение и своевременную оплату. Рекомендую Елену как грамотного и компетентного заказчика.

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад