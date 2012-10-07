Диплом Информационные системы и технологии

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Тема: Разработка комплекса организационно-технических мероприятий физической защиты средств обработки информации на ОАО "Ил".

13 лет назад
repulse
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$300
10 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад