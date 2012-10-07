Тепловые сети микрорайона города

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Диплом. Записка 100-120 стр, чертежи 10 листов.

Основная часть, БЖД, экономика... Для города Тобольска.

Стоимость и сроки?

13 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров