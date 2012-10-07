курсовой проект по Архитектуре малоэтажные гражданские здания из мелко размерных элементов задание прикреплено. Предлагайте цену.
Тепловые сети микрорайона города
Диплом. Записка 100-120 стр, чертежи 10 листов.
Основная часть, БЖД, экономика... Для города Тобольска.
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