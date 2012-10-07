Курсовой проект по архитектуре

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Закрыт1 заявка129 просмотров

курсовой проект по Архитектуре малоэтажные гражданские здания из мелко размерных элементов

задание прикреплено.

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13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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