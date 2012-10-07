Тема: Разработка комплекса организационно-технических мероприятий физической защиты средств обработки информации на ОАО "Ил".
Курсовой проект по архитектуре
курсовой проект по Архитектуре малоэтажные гражданские здания из мелко размерных элементов
задание прикреплено.
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