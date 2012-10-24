Курсовая по инженерно-технической защите инф-ции

Всем привет!

Требуется выполнить следующее задание.

Тема работы : Темы в приложении

Дисциплина : Инженерно-техническая защита информации

Тип работы : Курсовая работа

Кол-во страниц : 20

Дата выполнения : 24/10/2012

Сроки и точные указания вышлю позже.

Внимание:

- Отвечать в проект так: Срок + стоимость(руб.).(предложения в проекте – приоритетны)

- Отвечать в личку так: Гиперссылка на проект + срок + стоимость(руб.) + доп.инфа.

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Моя личка:

https://www.free-lance.ru/users/ForMotherRussia/

http://www.weblancer.net/users/ForMotherRussia/

Ваши предложения все вижу, не нужно спрашивать почему не отвечаю.

Всем спасибо!