Надо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
Курсовая по инженерно-технической защите инф-ции
Всем привет!
Требуется выполнить следующее задание.
Тема работы : Темы в приложении
Дисциплина : Инженерно-техническая защита информации
Тип работы : Курсовая работа
Кол-во страниц : 20
Дата выполнения : 24/10/2012
Сроки и точные указания вышлю позже.
Внимание:
- Отвечать в проект так: Срок + стоимость(руб.).(предложения в проекте – приоритетны)
- Отвечать в личку так: Гиперссылка на проект + срок + стоимость(руб.) + доп.инфа.
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Моя личка:
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Ваши предложения все вижу, не нужно спрашивать почему не отвечаю.
Всем спасибо!
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