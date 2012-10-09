Медицина (научный текст)

$500
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Закрыт12 заявок208 просмотров

Надо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.

13 лет назад
CTV99
66 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров