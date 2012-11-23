Диплом по совершенствованию кадровой работы

Тема дипломной работы: Совершенствование кадровой работы на примере предприятия ОАО "Россельхозбанк" в с. Раевский

Сроки на выполнение 2 недели.

План утвержден менять нельзя.

Оплата в течении 2 недель после сдачи работы!!!

Уникальность не менее 85%

ВУЗ: ВЗФЭИ

не меньше 80 страниц. это без приложений

План:

Введение

Глава 1 Теоретические аспекты управления персоналом

1.1 Понятие и сущность кадровой политики

1.2 Особенности управления персоналом в организации

1.3 Основные виды стратегии управления персоналом

Глава 2 Анализ кадровой политики ОАО "Россельхозбанк"

2.1 Экономическая характеристика организации

2.2 Анализ обеспеченности предприятия персоналом

2.3 Кадровый потенциал и анализ управления персоналом предприятия

Глава 3 Пути улучшения кадровой работы в организации

3.1 Разработка программы совершенствования кадровой работы

3.2 Внедрение инновационных методов управления кадровым потенциалом

3.3 Определение экономической эффективности кадровых решений

Заключение

Приложения в работе ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!

Оформление по Госту.

Бюджет 3500 руб.