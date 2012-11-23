Надо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
Диплом по совершенствованию кадровой работы
Тема дипломной работы: Совершенствование кадровой работы на примере предприятия ОАО "Россельхозбанк" в с. Раевский
Сроки на выполнение 2 недели.
План утвержден менять нельзя.
Оплата в течении 2 недель после сдачи работы!!!
Уникальность не менее 85%
ВУЗ: ВЗФЭИ
не меньше 80 страниц. это без приложений
План:
Введение
Глава 1 Теоретические аспекты управления персоналом
1.1 Понятие и сущность кадровой политики
1.2 Особенности управления персоналом в организации
1.3 Основные виды стратегии управления персоналом
Глава 2 Анализ кадровой политики ОАО "Россельхозбанк"
2.1 Экономическая характеристика организации
2.2 Анализ обеспеченности предприятия персоналом
2.3 Кадровый потенциал и анализ управления персоналом предприятия
Глава 3 Пути улучшения кадровой работы в организации
3.1 Разработка программы совершенствования кадровой работы
3.2 Внедрение инновационных методов управления кадровым потенциалом
3.3 Определение экономической эффективности кадровых решений
Заключение
Приложения в работе ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!
Оформление по Госту.
Бюджет 3500 руб.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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