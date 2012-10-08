Надо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
Разработка бизнес-плана компании
Необходимо написать диплом объемом 80 страниц 12 шрифтом Ариал по плану прикрепленному в файле. Также нужно не менее 7 раздаточных материалов пример тоже в файле. И речь для диплома объемом 2 страницы (коротко по основным моментам и раздаточному материалу).
По разделу охраны труда и технической части писать не нужно.
Тема диплома, разработка бизнес плана для компании "Web Дизайн" занимающейся созданием сайтов.
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