Разработка бизнес-плана компании

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Завершен5 заявок117 просмотров

Необходимо написать диплом объемом 80 страниц 12 шрифтом Ариал по плану прикрепленному в файле. Также нужно не менее 7 раздаточных материалов пример тоже в файле. И речь для диплома объемом 2 страницы (коротко по основным моментам и раздаточному материалу).

По разделу охраны труда и технической части писать не нужно.

Тема диплома, разработка бизнес плана для компании "Web Дизайн" занимающейся созданием сайтов.

13 лет назад
leored
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
67 отзывов(-3)

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