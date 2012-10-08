Разработка бизнес-плана компании

Необходимо написать диплом объемом 80 страниц 12 шрифтом Ариал по плану прикрепленному в файле. Также нужно не менее 7 раздаточных материалов пример тоже в файле. И речь для диплома объемом 2 страницы (коротко по основным моментам и раздаточному материалу).

По разделу охраны труда и технической части писать не нужно.

Тема диплома, разработка бизнес плана для компании "Web Дизайн" занимающейся созданием сайтов.