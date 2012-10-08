Надо написать статью научного характера (не для сайтов и не для студентов!). Просьба отвечать специалистом с медицинским образованием. Оплата 200 р./1 стр.
Магистерская юридическая работа
Тема: Гражданско-правовое регулирование государственных закупок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации.
Выполнить вторую главу согласно прикрепленного задания.
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