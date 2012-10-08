Магистерская юридическая работа

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Закрыт3 заявки93 просмотра

Тема: Гражданско-правовое регулирование государственных закупок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации.

Выполнить вторую главу согласно прикрепленного задания.

Стоимость и сроки?

13 лет назад
studentzp
Юрий 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад

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