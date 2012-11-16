Дипломная по связям с общественностью

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Завершен10 заявок132 просмотра

Предмет, дисциплина: Связи с общественностью

Тема работы: «Внутрикорпоративные мероприятия как фактор развития корпоративной культуры»

Тип работы: Дипломная

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 80 ст

Срок выполнения: до 24 дней

Антиплагиат от 70%

Дата издания используемой литературы должна быть не позднее 2007 года.

план работы уже утвержден, использовать его, доработав в соответствии с замечаниями

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

sv200278
Сергей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$110
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Благодарю за четкое ТЗ, оперативность и своевременную оплату!

Заявки фрилансеров

sv200278
Сергей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад